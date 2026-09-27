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Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS)

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Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS)
1 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x410x405
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х20
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS)

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Строгий дизайн корпуса позволит вписать компьютеры в любой интерьер и офисное пространство.



Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x410x405
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Строгий дизайн корпуса позволит вписать компьютеры в любой интерьер и офисное пространство.


Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Miditower CP-601 Black (EX261447RUS) - данный товар вы можете купить по цене 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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