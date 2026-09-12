Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498)
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Характеристики
Тип товара
Боксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674612
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Боксы
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
133 x 15 x 82
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
90
Описание товара Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498)
Внешний бокс Ugreen CM300 [70498] обеспечивает удобство клонирования жестких дисков, восстановление данных и выполнение ряда других задач. Он предусматривает размещение внутри корпуса жесткого диска HDD 2.5 дюйма или гибридного диска SSD объемом не более 6 ТБ. Алюминиевая конструкция гарантирует устойчивость к повреждениям и хорошее отведение тепла, предотвращая перегрев. Корпус бокса Ugreen CM300 состоит из двух частей, что обеспечивает простой процесс сборки без использования дополнительных инструментов. В наборе с боксом предусмотрен кабель синхронизации с разъемами USB Type-A и USB Type-C.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Боксы
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
133 x 15 x 82
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Внешний бокс Ugreen CM300 [70498] обеспечивает удобство клонирования жестких дисков, восстановление данных и выполнение ряда других задач. Он предусматривает размещение внутри корпуса жесткого диска HDD 2.5 дюйма или гибридного диска SSD объемом не более 6 ТБ. Алюминиевая конструкция гарантирует устойчивость к повреждениям и хорошее отведение тепла, предотвращая перегрев. Корпус бокса Ugreen CM300 состоит из двух частей, что обеспечивает простой процесс сборки без использования дополнительных инструментов. В наборе с боксом предусмотрен кабель синхронизации с разъемами USB Type-A и USB Type-C.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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