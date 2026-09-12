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Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS)

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Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS) - фото 1
Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS) - фото 2
Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 760 руб.  2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661570
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 1 x 80 мм
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
4 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS)

Корпус EXEGATE представляет собой стильное и компактное решение для сборки ПК в формате Mini-Tower. Он изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 400 Вт, обеспечивающим надежное питание всех компонентов системы. EXEGATE поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX и предлагает 4 слота расширения для дополнительного оборудования. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на размещение одного 2,5-дюймового накопителя и двух 3,5-дюймовых устройств, а также одного 5,25-дюймового отсека для оптических приводов. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 275 мм, а максимально допустимая высота процессорного кулера — 135 мм. Несмотря на свою компактность, корпус позволяет разместить все необходимые компоненты для эффективной работы вашего компьютера. Расположение блока питания в верхней части корпуса способствует эффективной циркуляции воздуха, однако корпус не имеет бокового окна, сохраняя классический внешний вид. С весом всего 2,3 кг, EXEGATE является удобным и функциональным выбором для сборки компактного ПК без необходимости использования встроенного кард-ридера.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate BAA-105-01-AAA400 black (EX291141RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 1 x 80 мм
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
4 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус EXEGATE представляет собой стильное и компактное решение для сборки ПК в формате Mini-Tower. Он изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 400 Вт, обеспечивающим надежное питание всех компонентов системы. EXEGATE поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX и предлагает 4 слота расширения для дополнительного оборудования. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на размещение одного 2,5-дюймового накопителя и двух 3,5-дюймовых устройств, а также одного 5,25-дюймового отсека для оптических приводов. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 275 мм, а максимально допустимая высота процессорного кулера — 135 мм. Несмотря на свою компактность, корпус позволяет разместить все необходимые компоненты для эффективной работы вашего компьютера. Расположение блока питания в верхней части корпуса способствует эффективной циркуляции воздуха, однако корпус не имеет бокового окна, сохраняя классический внешний вид. С весом всего 2,3 кг, EXEGATE является удобным и функциональным выбором для сборки компактного ПК без необходимости использования встроенного кард-ридера.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
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Отзывы


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