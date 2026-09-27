Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625842
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 347 x 375 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS)

Корпус ExeGate представляет собой функциональное и компактное решение для сборки систем, предназначенное для использования с материнскими платами форм-фактора mATX. Этот корпус выполнен из надежной стали и имеет классический черный цвет, что делает его стильным и универсальным выбором для любого рабочего пространства или дома. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 400 Вт, который расположен в верхней части, обеспечивая достаточное питание для большинства средних конфигураций ПК. С учетом максимальной высоты процессорного кулера до 130 мм и максимальной длины видеокарты в 200 мм, этот корпус подходит для установки широкого спектра совместимых компонентов. ExeGate предлагает удобные возможности для хранения данных, предоставляя один внутренний отсек для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма, а также один внешний отсек 5,25 дюйма. Всё это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется оптимальное сочетание производительности и компактности. Корпус ExeGate имеет типоразмер Midi-Tower, что позволяет экономить пространство, не жертвуя функциональностью. При весе всего 2,713 кг, он удобен в обращении и монтаже. Хотя корпус не оснащен подсветкой, его лаконичный и строгий дизайн подойдет для тех, кто ценит простоту и эффективность.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 347 x 375 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой функциональное и компактное решение для сборки систем, предназначенное для использования с материнскими платами форм-фактора mATX. Этот корпус выполнен из надежной стали и имеет классический черный цвет, что делает его стильным и универсальным выбором для любого рабочего пространства или дома. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 400 Вт, который расположен в верхней части, обеспечивая достаточное питание для большинства средних конфигураций ПК. С учетом максимальной высоты процессорного кулера до 130 мм и максимальной длины видеокарты в 200 мм, этот корпус подходит для установки широкого спектра совместимых компонентов. ExeGate предлагает удобные возможности для хранения данных, предоставляя один внутренний отсек для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма, а также один внешний отсек 5,25 дюйма. Всё это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется оптимальное сочетание производительности и компактности. Корпус ExeGate имеет типоразмер Midi-Tower, что позволяет экономить пространство, не жертвуя функциональностью. При весе всего 2,713 кг, он удобен в обращении и монтаже. Хотя корпус не оснащен подсветкой, его лаконичный и строгий дизайн подойдет для тех, кто ценит простоту и эффективность.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...