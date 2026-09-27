Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-201 Black (EX284020RUS)
Корпус ExeGate представляет собой функциональное и компактное решение для сборки систем, предназначенное для использования с материнскими платами форм-фактора mATX. Этот корпус выполнен из надежной стали и имеет классический черный цвет, что делает его стильным и универсальным выбором для любого рабочего пространства или дома. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 400 Вт, который расположен в верхней части, обеспечивая достаточное питание для большинства средних конфигураций ПК. С учетом максимальной высоты процессорного кулера до 130 мм и максимальной длины видеокарты в 200 мм, этот корпус подходит для установки широкого спектра совместимых компонентов. ExeGate предлагает удобные возможности для хранения данных, предоставляя один внутренний отсек для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма, а также один внешний отсек 5,25 дюйма. Всё это делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется оптимальное сочетание производительности и компактности. Корпус ExeGate имеет типоразмер Midi-Tower, что позволяет экономить пространство, не жертвуя функциональностью. При весе всего 2,713 кг, он удобен в обращении и монтаже. Хотя корпус не оснащен подсветкой, его лаконичный и строгий дизайн подойдет для тех, кто ценит простоту и эффективность.
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