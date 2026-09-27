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Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS)

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Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625887
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
97x295x298
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на задней, 3x60 мм - на верxней
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х15
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS)

Корпуса подходят для сборки миниатюрного домашнего компьютера, обучения или офисной деятельности. Имеют стандартный классический дизайн, компактный размер и небольшой вес.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
97x295x298
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на задней, 3x60 мм - на верxней
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпуса подходят для сборки миниатюрного домашнего компьютера, обучения или офисной деятельности. Имеют стандартный классический дизайн, компактный размер и небольшой вес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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