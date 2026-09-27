Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625887
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
97x295x298
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на задней, 3x60 мм - на верxней
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х15
Вес, кг.
3.5
Описание товара Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS)
Корпуса подходят для сборки миниатюрного домашнего компьютера, обучения или офисной деятельности. Имеют стандартный классический дизайн, компактный размер и небольшой вес.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
97x295x298
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на задней, 3x60 мм - на верxней
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Корпуса подходят для сборки миниатюрного домашнего компьютера, обучения или офисной деятельности. Имеют стандартный классический дизайн, компактный размер и небольшой вес.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
Корпус ExeGate Desktop FL-102 черный (EX294018RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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