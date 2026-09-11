Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS)
Корпус EXEGATE – это стильный и компактный Mini-Tower, идеально подходящий для сборки современного ПК. Он выполнен из прочной стали и окрашен в классический черный цвет, который отлично впишется в большинство интерьеров. Одной из ключевых особенностей корпуса является его совместимость с материнскими платами формата mATX. Внутри предусмотрено достаточно места для установки видеокарты длиной до 240 мм и процессорного кулера высотой до 135 мм. Корпус оснащен верхним расположением блока питания, что обеспечивает удобство в управлении кабелями и оптимальную циркуляцию воздуха. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового SSD. EXEGATE имеет четыре слота расширения, которые позволят вам установить необходимые дополнительные компоненты. Уникальность корпуса добавляет боковая стенка с окном, которая позволяет любоваться внутренним устройством и подсветкой компонентов RGB, придающей всей системе впечатляющий внешний вид. С весом всего 4,5 кг, этот корпус сочетает в себе портативность и функциональность, идеально подходя для пользователей, ищущих сбалансированное решение для сборки компактного и стильного ПК.
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Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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