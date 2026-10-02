Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA)
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA)
Превратите ваш быстрый M.2 NVMe или SATA накопитель в мощный, компактный и исключительно стильный портативный SSD с внешним корпусом Netac WH51. Этот аксессуар — идеальное решение для мобильных профессионалов, геймеров и всех, кто ценит высокую скорость передачи данных и надежность в элегантном исполнении. Он разработан для тех, кто не желает мириться с медленными традиционными жесткими дисками и ищет современную альтернативу для переноса больших объемов информации, работы с проектами прямо с внешнего диска или резервного копирования важных файлов. Серый алюминиевый корпус устройства — это не просто дань эстетике. Он выполняет ключевую роль эффективного радиатора, поглощая и рассеивая тепло, выделяемое высокоскоростным накопителем внутри. Это предотвращает перегрев и последующее троттлингование, обеспечивая стабильную пиковую производительность на протяжении всего времени работы, даже при интенсивных нагрузках. Металлическая конструкция также обеспечивает повышенную прочность и долговечность, надежно защищая ваш ценный SSD от случайных ударов и повреждений. Универсальность является одним из ключевых преимуществ Netac WH51. Корпус совместим с накопителями двух популярных форматов: как с современными M.2 NVMe, так и с более доступными M.2 SATA. Благодаря ключу разъема B+M вы можете быть уверены, что большинство имеющихся на рынке накопителей будут распознаны и заработают без каких-либо проблем. Максимальная поддерживаемая емкость до 2 ТБ предоставляет вам огромное пространство для хранения всей вашей медиатеки, игровой библиотеки или рабочих архивов в одном компактном устройстве.
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Теги товара: Алюминий
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Теги товара: Алюминий
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