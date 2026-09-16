Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние, 737525
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 100 руб. 1 380 руб.
В наличии
Код товара: 737525
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб. -20%
1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x314
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX, mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х20
Вес, кг.
2.03
Описание товара Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, имеются две небольшие вмятины на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, корпус
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x314
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX, mini-ITX
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, имеются две небольшие вмятины на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - стоимость товара 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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