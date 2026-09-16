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Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737525
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Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние, 737525

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Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 1
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Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 2
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Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 3
Уценка
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 4
Уценка
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 1
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 2
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 3
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 4
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 100 руб.  1 380 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние
1 100 руб. -20%
1 380 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x314
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX, mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х20
Вес, кг.
2.03

Описание товара Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, имеются две небольшие вмятины на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, корпус



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x314
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX, mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, имеются две небольшие вмятины на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, корпус


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black хорошее состояние - стоимость товара 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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