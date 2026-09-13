Корпус Digma DCC-MN303 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Digma DCC-MN303 черный
Корпус Digma представляет собой компактное и универсальное решение для сборки производительного компьютера формата Mini-Tower. Основным материалом корпуса является прочная сталь, обеспечивающая надежность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса придает ему стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любым интерьером. Корпус оснащен встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению внутренних компонентов. Конструкция корпуса позволяет установить процессорный кулер высотой до 135 мм и видеокарту длиной до 260 мм, что делает его совместимым с широким спектром комплектующих. Верхнее расположение блока питания облегчает доступ и монтаж. Корпус предоставляет четыре слота расширения, позволяя пользователю устанавливать дополнительные платы и улучшать функциональность системы. Для хранения данных доступны четыре внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека для жестких дисков размером 3,5 дюйма. Digma совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для конкретных задач. Вес корпуса составляет всего 2 кг, благодаря чему он легко переносится и устанавливается. Этот корпус станет отличным выбором для сборки компактного, но мощного компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКорпус ExeGate Minitower BA-309 черный (EX286412RUS)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКорпус Ginzzu B180 Black
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитКорпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитКорпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитКорпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКорпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитКорпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитКорпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черны...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитКорпус ExeGate BA-204U (EX284039RUS) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Digma DCC-MN303 черный