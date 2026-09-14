Top.Mail.Ru
Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 3
Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 4
Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 3
  • Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 4
  • Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739064
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 355 x 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 1 ? 120 мм , Задняя панель -1х92, Передняя панель - 1х120
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, г.
500

Описание товара Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE

Корпус ExeGate BAA-113 [EX292347RUS] в черном исполнении позиционируется как основа для постройки компактного системного блока офисного ПК или домашней станции. Он собирается из стальных панелей толщиной 0.4 мм и имеет выполненную из пластика фронтальную панель. Предустановленный блок питания в этом модуле не предусмотрен. Допускается монтаж источника энергии типоразмера ATX с длиной корпуса не более 160 мм. Корпус для компьютерной сборки ExeGate BAA-113 [EX292347RUS] поддерживает установку видеокарты или иной платы расширения длиной до 260 мм. Наибольшая возможная высота воздушного кулера для охлаждения ЦПУ в нем составит 130 мм. Над местом монтажа кулера в корпусе есть вырез, улучшающий отвод тепла. Для охлаждения компонентов сборки в корпусе можно разместить фронтальный и тыловой вентиляторы размером 120 и 92 мм.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 355 x 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 1 ? 120 мм , Задняя панель -1х92, Передняя панель - 1х120
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate BAA-113 [EX292347RUS] в черном исполнении позиционируется как основа для постройки компактного системного блока офисного ПК или домашней станции. Он собирается из стальных панелей толщиной 0.4 мм и имеет выполненную из пластика фронтальную панель. Предустановленный блок питания в этом модуле не предусмотрен. Допускается монтаж источника энергии типоразмера ATX с длиной корпуса не более 160 мм. Корпус для компьютерной сборки ExeGate BAA-113 [EX292347RUS] поддерживает установку видеокарты или иной платы расширения длиной до 260 мм. Наибольшая возможная высота воздушного кулера для охлаждения ЦПУ в нем составит 130 мм. Над местом монтажа кулера в корпусе есть вырез, улучшающий отвод тепла. Для охлаждения компонентов сборки в корпусе можно разместить фронтальный и тыловой вентиляторы размером 120 и 92 мм.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...