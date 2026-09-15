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Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU)

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Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 1
Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 2
Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 3
Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 4
Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 5
Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 1
  • Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 2
  • Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 3
  • Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 4
  • Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 5
  • Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
188x345x291
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
USB2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х22
Вес, кг.
1.85

Описание товара Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.



Теги товара: Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
188x345x291
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
USB2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


Теги товара: Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус CBR Minitower MX08 Black (PCC-MATX-MX08-WPSU) - по цене 1030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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