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Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный

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Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 1
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 2
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 3
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 4
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 5
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 6
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 7
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 8
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 9
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 10
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 11
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 12
Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 1
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 2
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 3
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 4
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 5
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 6
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 7
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 8
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 9
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 10
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 11
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 12
  • Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714898
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 340 х 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на передней 1x80 мм - на задней 1x120 мм - на боковой
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный

Корпус KINGPRICE представляет собой компактное и функциональное решение для сборки компьютерной системы, обладающей всеми необходимыми характеристиками для надежной работы и легкой модернизации. Изготовленный из прочной стали, он гарантирует долговечность и устойчивость конструкции в обычных условиях эксплуатации. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему строгий и стильный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Особенности данного корпуса включают в себя: - Встроенный вентилятор размером 120 мм, обеспечивающий адекватное охлаждение внутренних компонентов системы. - Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, что позволяет устанавливать достаточно эффективные системы охлаждения для процессора. - Возможность установки видеокарт длиной до 260 мм, что подходит для большинства современных моделей среднеразмерных GPU. - Конструкция предусматривает верхнее размещение блока питания, что часто используется в компактных корпусах. - Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, что дает пользователю возможность использовать дополнительные комплектующие для расширения функциональности системы. - Типоразмер корпуса Mini-Tower идеально подходит для создания компактных систем. - Внутри корпуса предусмотрены отсеки для хранения: четыре отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два 3,5-дюймовых отсека. - Поддержка материнских плат форматов mini-ITX и microATX позволяет использовать широкий спектр аппаратных конфигураций. - Вес корпуса составляет всего 1,54 кг, что делает его лёгким и простым для транспортировки и любых манипуляций. Корпус KINGPRICE предлагает оптимальный баланс между компактностью, функциональностью и доступностью, что делает его отличным выбором для создания домашнего или офисного компьютера.

Отзывы о товаре Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 340 х 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на передней 1x80 мм - на задней 1x120 мм - на боковой
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус KINGPRICE представляет собой компактное и функциональное решение для сборки компьютерной системы, обладающей всеми необходимыми характеристиками для надежной работы и легкой модернизации. Изготовленный из прочной стали, он гарантирует долговечность и устойчивость конструкции в обычных условиях эксплуатации. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему строгий и стильный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Особенности данного корпуса включают в себя: - Встроенный вентилятор размером 120 мм, обеспечивающий адекватное охлаждение внутренних компонентов системы. - Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, что позволяет устанавливать достаточно эффективные системы охлаждения для процессора. - Возможность установки видеокарт длиной до 260 мм, что подходит для большинства современных моделей среднеразмерных GPU. - Конструкция предусматривает верхнее размещение блока питания, что часто используется в компактных корпусах. - Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, что дает пользователю возможность использовать дополнительные комплектующие для расширения функциональности системы. - Типоразмер корпуса Mini-Tower идеально подходит для создания компактных систем. - Внутри корпуса предусмотрены отсеки для хранения: четыре отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два 3,5-дюймовых отсека. - Поддержка материнских плат форматов mini-ITX и microATX позволяет использовать широкий спектр аппаратных конфигураций. - Вес корпуса составляет всего 1,54 кг, что делает его лёгким и простым для транспортировки и любых манипуляций. Корпус KINGPRICE предлагает оптимальный баланс между компактностью, функциональностью и доступностью, что делает его отличным выбором для создания домашнего или офисного компьютера.
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Отзывы


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