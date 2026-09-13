Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN208 черный
Корпус KINGPRICE представляет собой компактное и функциональное решение для сборки компьютерной системы, обладающей всеми необходимыми характеристиками для надежной работы и легкой модернизации. Изготовленный из прочной стали, он гарантирует долговечность и устойчивость конструкции в обычных условиях эксплуатации. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему строгий и стильный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Особенности данного корпуса включают в себя: - Встроенный вентилятор размером 120 мм, обеспечивающий адекватное охлаждение внутренних компонентов системы. - Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, что позволяет устанавливать достаточно эффективные системы охлаждения для процессора. - Возможность установки видеокарт длиной до 260 мм, что подходит для большинства современных моделей среднеразмерных GPU. - Конструкция предусматривает верхнее размещение блока питания, что часто используется в компактных корпусах. - Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, что дает пользователю возможность использовать дополнительные комплектующие для расширения функциональности системы. - Типоразмер корпуса Mini-Tower идеально подходит для создания компактных систем. - Внутри корпуса предусмотрены отсеки для хранения: четыре отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два 3,5-дюймовых отсека. - Поддержка материнских плат форматов mini-ITX и microATX позволяет использовать широкий спектр аппаратных конфигураций. - Вес корпуса составляет всего 1,54 кг, что делает его лёгким и простым для транспортировки и любых манипуляций. Корпус KINGPRICE предлагает оптимальный баланс между компактностью, функциональностью и доступностью, что делает его отличным выбором для создания домашнего или офисного компьютера.
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