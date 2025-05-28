Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 571432
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
204x446x396
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 180 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х25
Вес, кг.
5.5
Описание товара Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
Zalman N4 Rev.1 Black — это стильный и доступный игровой корпус формата Mid-Tower, разработанный для сборки мощных систем с максимальным охлаждением «из коробки». Главное отличие обновленной версии (Rev.1) — появление встроенного контроллера, который позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов и их подсветкой прямо с кнопки на верхней панели корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
204x446x396
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 180 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Zalman N4 Rev.1 Black — это стильный и доступный игровой корпус формата Mid-Tower, разработанный для сборки мощных систем с максимальным охлаждением «из коробки». Главное отличие обновленной версии (Rev.1) — появление встроенного контроллера, который позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов и их подсветкой прямо с кнопки на верхней панели корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Неудобный корпус, слишком мало места для ATX плат.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, продуваемый корпус. Единственный минус - мало места для кабелей и мало места для жёстких дисков.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй корпус от ZALMAN Качество достойное за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
шесть вентиляторов это хорошо, пространство достаточно, но стенка боковая которая из метала сильно тонкая впечатление что пальцем надавишь и она прогнётся, и ещё некуда дисковод монтировать но и это терпимо. так что впечатления в принципе положительные.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Продуманное охлаждение. Удобно прокладывать провода. Долго выбирал корпус. В итоге не разочаровался. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус. кулера все работают. есть кнопка регулировки подсветки. советую. цена - качество
Достоинства:
Комментарий:
красивый и функциональный, 6 вентелей - и вовсе бомба) Не хватает только подключения вентеляторов по 4 пин, да и ладно)
Достоинства:
Комментарий:
Корпус понравился.Есть проблемы с лицевым USB 3 он почему-то работает в режиме USB 2
Достоинства:
Комментарий:
Корпус топ, у нему не надо докупать доп. вентиляторов!
Достоинства:
Комментарий:
корпус пришел целый ребенок довольный.
Достоинства:
Комментарий:
В целом ок, вертухи мощные, дуют нормально. Места под кабеля хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги Минусы:мало места для кабель менеджмента, некуда ставить жесткий диск,
Достоинства:
Комментарий:
Соотвествует описанию, отличное качество. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, внешне не большой, внутри RTX 3070 на 3 вертушки поместилась, кулеры корпуса в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Приехал на 2 дня раньше очень красивые без коцак
Достоинства:
Комментарий:
Работает норм, не регулируется подсветка и скорость вентиляторов
Достоинства:
Комментарий:
Отлично охлаждает комплектующие ПК. Тихий. Подсветку можно отключить
Достоинства:
Комментарий:
Корпус хорош, сразу минус несколько градусов. С кабель менеджментом я не в ладах, поэтому оставил как есть, и для кабелей маловато места под задней крышкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Мощно дует.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в надежной упаковке, без косяков, в отличном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Мне нравится. На вид добротно сделан. Осталось только докупить все комплектующие.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус. Яркость и скорость кулеров регулируется отдельной кнопкой, на передней панели. Набор винтов и хомутов в комплекте. Провода можно проложить под боковой крышкой. Кулера не шумные
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
Достоинства:
Комментарий:
Неудобный корпус, слишком мало места для ATX плат.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, продуваемый корпус. Единственный минус - мало места для кабелей и мало места для жёстких дисков.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй корпус от ZALMAN Качество достойное за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
шесть вентиляторов это хорошо, пространство достаточно, но стенка боковая которая из метала сильно тонкая впечатление что пальцем надавишь и она прогнётся, и ещё некуда дисковод монтировать но и это терпимо. так что впечатления в принципе положительные.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Продуманное охлаждение. Удобно прокладывать провода. Долго выбирал корпус. В итоге не разочаровался. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус. кулера все работают. есть кнопка регулировки подсветки. советую. цена - качество
Достоинства:
Комментарий:
красивый и функциональный, 6 вентелей - и вовсе бомба) Не хватает только подключения вентеляторов по 4 пин, да и ладно)
Достоинства:
Комментарий:
Корпус понравился.Есть проблемы с лицевым USB 3 он почему-то работает в режиме USB 2
Достоинства:
Комментарий:
Корпус топ, у нему не надо докупать доп. вентиляторов!
Достоинства:
Комментарий:
корпус пришел целый ребенок довольный.
Достоинства:
Комментарий:
В целом ок, вертухи мощные, дуют нормально. Места под кабеля хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги Минусы:мало места для кабель менеджмента, некуда ставить жесткий диск,
Достоинства:
Комментарий:
Соотвествует описанию, отличное качество. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, внешне не большой, внутри RTX 3070 на 3 вертушки поместилась, кулеры корпуса в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Приехал на 2 дня раньше очень красивые без коцак
Достоинства:
Комментарий:
Работает норм, не регулируется подсветка и скорость вентиляторов
Достоинства:
Комментарий:
Отлично охлаждает комплектующие ПК. Тихий. Подсветку можно отключить
Достоинства:
Комментарий:
Корпус хорош, сразу минус несколько градусов. С кабель менеджментом я не в ладах, поэтому оставил как есть, и для кабелей маловато места под задней крышкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Мощно дует.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в надежной упаковке, без косяков, в отличном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Мне нравится. На вид добротно сделан. Осталось только докупить все комплектующие.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус. Яркость и скорость кулеров регулируется отдельной кнопкой, на передней панели. Набор винтов и хомутов в комплекте. Провода можно проложить под боковой крышкой. Кулера не шумные