Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый
Корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass SNOW Edition RGB представляет собой бескомпромиссное решение для создания рабочей станции, которая сможет легко справиться как с профессиональными задачами, так и с запуском игр на максимальных настройках графики. Модель выполнена в стальном корпусе и имеет стеклянные грани, что обеспечат беспрепятственный обзор на внутренние компоненты, подсвеченные RGB-подсветкой, тем самым создавая необыкновенную атмосферу и эстетику на рабочем месте. Корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass SNOW Edition RGB выполнен в формате Full-Tower, что открывает практические безграничные возможности для создания высокопроизводительной системы. Данная модель отличается возможностью установки материнских плат размером вплоть до E-ATX, нескольких видеокарт длиной до 410 мм каждая, а также 10 накопителей размером 2.5” и 7 — с размером 3.5”. Для удобного прокладывания проводов предусмотрено пространство за задней стенкой, что позволит создать аккуратную и красивую сборку без нагромождения лишних элементов. Также данный корпус отличается эффективной системой охлаждения, которая может быть представлена как вентиляторами до 140 мм во фронтальной, тыльной, нижней и верхней стороне, так и системой на воде с массивными радиаторами.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
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