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Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый

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Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 1
Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 2
Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 3
Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 1
  • Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 2
  • Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 3
  • Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
16 420 руб.  23 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357871
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
22.92

Описание товара Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый

Корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass SNOW Edition RGB представляет собой бескомпромиссное решение для создания рабочей станции, которая сможет легко справиться как с профессиональными задачами, так и с запуском игр на максимальных настройках графики. Модель выполнена в стальном корпусе и имеет стеклянные грани, что обеспечат беспрепятственный обзор на внутренние компоненты, подсвеченные RGB-подсветкой, тем самым создавая необыкновенную атмосферу и эстетику на рабочем месте. Корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass SNOW Edition RGB выполнен в формате Full-Tower, что открывает практические безграничные возможности для создания высокопроизводительной системы. Данная модель отличается возможностью установки материнских плат размером вплоть до E-ATX, нескольких видеокарт длиной до 410 мм каждая, а также 10 накопителей размером 2.5” и 7 — с размером 3.5”. Для удобного прокладывания проводов предусмотрено пространство за задней стенкой, что позволит создать аккуратную и красивую сборку без нагромождения лишних элементов. Также данный корпус отличается эффективной системой охлаждения, которая может быть представлена как вентиляторами до 140 мм во фронтальной, тыльной, нижней и верхней стороне, так и системой на воде с массивными радиаторами.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Описание
Корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass SNOW Edition RGB представляет собой бескомпромиссное решение для создания рабочей станции, которая сможет легко справиться как с профессиональными задачами, так и с запуском игр на максимальных настройках графики. Модель выполнена в стальном корпусе и имеет стеклянные грани, что обеспечат беспрепятственный обзор на внутренние компоненты, подсвеченные RGB-подсветкой, тем самым создавая необыкновенную атмосферу и эстетику на рабочем месте. Корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass SNOW Edition RGB выполнен в формате Full-Tower, что открывает практические безграничные возможности для создания высокопроизводительной системы. Данная модель отличается возможностью установки материнских плат размером вплоть до E-ATX, нескольких видеокарт длиной до 410 мм каждая, а также 10 накопителей размером 2.5” и 7 — с размером 3.5”. Для удобного прокладывания проводов предусмотрено пространство за задней стенкой, что позволит создать аккуратную и красивую сборку без нагромождения лишних элементов. Также данный корпус отличается эффективной системой охлаждения, которая может быть представлена как вентиляторами до 140 мм во фронтальной, тыльной, нижней и верхней стороне, так и системой на воде с массивными радиаторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake View 71 TG Snow (CA-1I7-00F6WN-00) белый - этот товар вы можете купить по цене 16420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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