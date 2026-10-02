Top.Mail.Ru
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 1
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 2
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 3
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 4
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 5
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 6
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 7
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 1
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 2
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 3
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 4
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 5
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 6
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 7
  • Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635227
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192x381x351
Макс. высота процессорного кулера
154
Максимальная длина видеокарты
314
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х25
Вес, кг.
4.87

Описание товара Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020)

Корпус Silverstone Precision PS15 PRO форм-фактора Mini-Tower выполнен из стали и предусматривает прозрачное окно из закаленного стекла на боковой стенке, которое позволит наслаждаться внешним видом компьютерной сборки с включенной подсветкой. В этой модели можно собрать ПК на базе материнской платы Micro-ATX, Mini-DTX или Mini-ITX с использованием видеокарты длиной до 314 мм и блока питания длиной до 150 мм. Для охлаждения чипсета в корпусе Silverstone Precision PS15 PRO можно использовать процессорный кулер высотой до 154 мм или систему жидкостного охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192x381x351
Макс. высота процессорного кулера
154
Максимальная длина видеокарты
314
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Silverstone Precision PS15 PRO форм-фактора Mini-Tower выполнен из стали и предусматривает прозрачное окно из закаленного стекла на боковой стенке, которое позволит наслаждаться внешним видом компьютерной сборки с включенной подсветкой. В этой модели можно собрать ПК на базе материнской платы Micro-ATX, Mini-DTX или Mini-ITX с использованием видеокарты длиной до 314 мм и блока питания длиной до 150 мм. Для охлаждения чипсета в корпусе Silverstone Precision PS15 PRO можно использовать процессорный кулер высотой до 154 мм или систему жидкостного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...