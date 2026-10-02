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Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)

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Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 1
Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 2
Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 3
Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 1
  • Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 2
  • Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 3
  • Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
5 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 40 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
55x200x210
Макс. высота процессорного кулера
36
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 40 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Мощность блока питания, Вт
120
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х14
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)

Корпус POWERMAN ME100S [ME-100S BK 120W] относится к миниатюрному форм-фактору SFF и может расположиться даже на столе, не занимая много пространства. При желании его можно разместить даже на стене – об этой особенности производитель позаботился заранее. При этом основой модели стала сталь толщиной 0.6 мм. Блок питания этой ультратонкой конструкции располагается снаружи. В верхней и нижней гранях располагается множество отверстий для вентиляции. Также корпус POWERMAN ME100S [ME-100S BK 120W] предусматривает наличие одного кулера диаметром 4 см.

Отзывы о товаре Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 40 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
55x200x210
Макс. высота процессорного кулера
36
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 40 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Мощность блока питания, Вт
120
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус POWERMAN ME100S [ME-100S BK 120W] относится к миниатюрному форм-фактору SFF и может расположиться даже на столе, не занимая много пространства. При желании его можно разместить даже на стене – об этой особенности производитель позаботился заранее. При этом основой модели стала сталь толщиной 0.6 мм. Блок питания этой ультратонкой конструкции располагается снаружи. В верхней и нижней гранях располагается множество отверстий для вентиляции. Также корпус POWERMAN ME100S [ME-100S BK 120W] предусматривает наличие одного кулера диаметром 4 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715) - стоимость товара 5230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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