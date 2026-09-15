Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White)
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White)
Корпус ZALMAN i4 из металла и пластика белого цвета позволит собрать производительный игровой ПК. Внутри корпуса есть место для вертикального размещения материнской платы стандартного и мини-форматов, видеокарты длиной до 320 мм, процессорного кулера высотой 170 мм и блока питания ATX размером до 140 мм. 4 отсека под накопители SSD и 2 отсека 3.5 под жесткие диски помогут увеличить объем хранилища и производительность компьютера. Перфорированные боковая и фронтальная панели обеспечат дополнительную вентиляцию внутренних компонентов. В корпусе ZALMAN i4 уже установлены 6 вентиляторов диаметром 120 мм. К ним можно добавить систему жидкостного охлаждения, что предусматривает поддержание оптимальной температуры всех элементов при высоких нагрузках. Для защиты внутреннего пространства от загрязнения по всему периметру корпуса имеются съемные пылевые фильтры. На верхней панели размещены разъемы 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, кнопка включения/выключения ПК и подсветки.
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