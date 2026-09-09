Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323582
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
80x14x129
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
180
Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5"
Внешний бокс Agestar 3UB2P1 предназначен для подключения внешних HDD, чей размер составляет 2.5 дюйма, а интерфейсом подключения является SATA III. Подключение к ПК происходит посредством интерфейса USB 3.0/USB 2.0. Это устройство надежно и просто в использовании, компактное и легкое, оно выполнено из высокопрочного пластика, обеспечивающее хорошее соединение. Поддерживается такими популярными ОС как MAC OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 7, 8, XP и Vista. В комплекте к Agestar 3UB2P1 идет кабель для подключения.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
80x14x129
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Внешний бокс Agestar 3UB2P1 предназначен для подключения внешних HDD, чей размер составляет 2.5 дюйма, а интерфейсом подключения является SATA III. Подключение к ПК происходит посредством интерфейса USB 3.0/USB 2.0. Это устройство надежно и просто в использовании, компактное и легкое, оно выполнено из высокопрочного пластика, обеспечивающее хорошее соединение. Поддерживается такими популярными ОС как MAC OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 7, 8, XP и Vista. В комплекте к Agestar 3UB2P1 идет кабель для подключения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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