Top.Mail.Ru
Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323582
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
80x14x129
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
180

Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5"

Внешний бокс Agestar 3UB2P1 предназначен для подключения внешних HDD, чей размер составляет 2.5 дюйма, а интерфейсом подключения является SATA III. Подключение к ПК происходит посредством интерфейса USB 3.0/USB 2.0. Это устройство надежно и просто в использовании, компактное и легкое, оно выполнено из высокопрочного пластика, обеспечивающее хорошее соединение. Поддерживается такими популярными ОС как MAC OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 7, 8, XP и Vista. В комплекте к Agestar 3UB2P1 идет кабель для подключения.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
80x14x129
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс Agestar 3UB2P1 предназначен для подключения внешних HDD, чей размер составляет 2.5 дюйма, а интерфейсом подключения является SATA III. Подключение к ПК происходит посредством интерфейса USB 3.0/USB 2.0. Это устройство надежно и просто в использовании, компактное и легкое, оно выполнено из высокопрочного пластика, обеспечивающее хорошее соединение. Поддерживается такими популярными ОС как MAC OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 7, 8, XP и Vista. В комплекте к Agestar 3UB2P1 идет кабель для подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P1 SATA III пластик черный 2.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...