Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
В наличии
Код товара: 650554
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 860 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 427 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х24
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 427 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - стоимость товара 2860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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