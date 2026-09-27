Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 3
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 4
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 5
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 427 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х24
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)

Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 427 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS) - стоимость товара 2860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...