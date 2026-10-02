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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5"
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
78x16x125
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
89

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5"

Agestar 31UBCP3 - внешний корпус для 2.5-дюймового SATA HDD/SSD, изготовленный из пластика.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
78x16x125
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Agestar 31UBCP3 - внешний корпус для 2.5-дюймового SATA HDD/SSD, изготовленный из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5" - стоимость товара 920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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