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Корпус LinkWorld 727-21 черный без БП mATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус LinkWorld 727-21 черный без БП mATX

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Корпус LinkWorld 727-21 черный без БП mATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108055
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x395
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
3.3

Описание товара Корпус LinkWorld 727-21 черный без БП mATX

Корпус LinkWorld 727-21, выполненный из стали и окрашенный в черный цвет, отличается простотой дизайна и подходит для сборки функционального системного блока, предназначенного для использования дома или в офисе. Относясь к типоразмеру Mini-Tower, он допускает установку материнской платы форм-фактора Micro-ATX. Отсек для установки блока питания ATX размещен в этой модели сверху. Изначально корпус LinkWorld 727-21 не имеет установленной системы воздушного охлаждения, поэтому вы сможете выбрать и установить кулеры для охлаждения компонентов системного блока самостоятельно. Один вентилятор размером 92 мм или 80 мм можно установить в заднюю панель корпуса, а другой аналогичный по размерам кулер - в переднюю панель. Корпус поставляется с 4 портами USB 2.0, необходимыми для подключения периферийного оборудования, а также акустическими портами - микрофонным входом, выходом на наушники/колонки.



Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус LinkWorld 727-21 черный без БП mATX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x395
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LinkWorld 727-21, выполненный из стали и окрашенный в черный цвет, отличается простотой дизайна и подходит для сборки функционального системного блока, предназначенного для использования дома или в офисе. Относясь к типоразмеру Mini-Tower, он допускает установку материнской платы форм-фактора Micro-ATX. Отсек для установки блока питания ATX размещен в этой модели сверху. Изначально корпус LinkWorld 727-21 не имеет установленной системы воздушного охлаждения, поэтому вы сможете выбрать и установить кулеры для охлаждения компонентов системного блока самостоятельно. Один вентилятор размером 92 мм или 80 мм можно установить в заднюю панель корпуса, а другой аналогичный по размерам кулер - в переднюю панель. Корпус поставляется с 4 портами USB 2.0, необходимыми для подключения периферийного оборудования, а также акустическими портами - микрофонным входом, выходом на наушники/колонки.


Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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