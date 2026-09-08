Корпус LinkWorld 727-21 черный без БП mATX
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Характеристики
Описание товара Корпус LinkWorld 727-21 черный без БП mATX
Корпус LinkWorld 727-21, выполненный из стали и окрашенный в черный цвет, отличается простотой дизайна и подходит для сборки функционального системного блока, предназначенного для использования дома или в офисе. Относясь к типоразмеру Mini-Tower, он допускает установку материнской платы форм-фактора Micro-ATX. Отсек для установки блока питания ATX размещен в этой модели сверху. Изначально корпус LinkWorld 727-21 не имеет установленной системы воздушного охлаждения, поэтому вы сможете выбрать и установить кулеры для охлаждения компонентов системного блока самостоятельно. Один вентилятор размером 92 мм или 80 мм можно установить в заднюю панель корпуса, а другой аналогичный по размерам кулер - в переднюю панель. Корпус поставляется с 4 портами USB 2.0, необходимыми для подключения периферийного оборудования, а также акустическими портами - микрофонным входом, выходом на наушники/колонки.
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