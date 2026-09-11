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Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный

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Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 1
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 2
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 3
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 4
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 5
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 6
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 7
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 8
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 9
Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 1
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 2
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 3
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 4
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 5
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 6
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 7
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 8
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 9
  • Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 517137
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
199x353x340.6
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
286
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный

Корпус AeroCool CS-106 станет отличной основой для вашего компьютера. Данная модель отличается строгим дизайном, выполнена из стали толщиной 0.4 мм и соответствует форм-фактору Mini-Tower, что позволяет использовать материнские платы типоразмера Micro-ATX, а также Mini-ITX. Благодаря внутреннему пространству возможна установка процессорных кулеров высотой до 167 мм, а также графических ускорителей длиной до 286 мм, что открывает широкие возможности для создания производительных игровых и рабочих решений. Для питания компьютера могут использоваться блоки питания ATX. Также корпус оборудован отсеками для дисков размером 2.5 и 3.5.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA CS-106-S-BK-v1 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
199x353x340.6
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
286
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool CS-106 станет отличной основой для вашего компьютера. Данная модель отличается строгим дизайном, выполнена из стали толщиной 0.4 мм и соответствует форм-фактору Mini-Tower, что позволяет использовать материнские платы типоразмера Micro-ATX, а также Mini-ITX. Благодаря внутреннему пространству возможна установка процессорных кулеров высотой до 167 мм, а также графических ускорителей длиной до 286 мм, что открывает широкие возможности для создания производительных игровых и рабочих решений. Для питания компьютера могут использоваться блоки питания ATX. Также корпус оборудован отсеками для дисков размером 2.5 и 3.5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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