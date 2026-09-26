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Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5)

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Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 1
Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 2
Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 3
Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 4
Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 1
  • Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 2
  • Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 3
  • Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 4
  • Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619348
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x368x388
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.9

Описание товара Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5)

Formula Crystal Z5 TG - это черный компьютерный корпус формата mATX без блока питания. Он оснащен возможностью установки до шести 120-мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены один порт USB 2.0, один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы. Корпус имеет нижнее расположение блока питания и прозрачную боковую панель из стекла, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты системы.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z5 черный (CRYSTAL Z5)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x368x388
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Formula Crystal Z5 TG - это черный компьютерный корпус формата mATX без блока питания. Он оснащен возможностью установки до шести 120-мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены один порт USB 2.0, один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы. Корпус имеет нижнее расположение блока питания и прозрачную боковую панель из стекла, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты системы.
Самовывоз
Доставка
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