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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS

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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591139
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 355 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х40
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS

Корпус ExeGate Mini-Tower предлагает компактное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот корпус подходит для пользователей, которым требуется надежное и удобное шасси для установки компонентов среднего уровня. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в стильный черный цвет, что обеспечивает как долговечность, так и эстетический вид, идеально вписывающийся в любой интерьер. Он оснащен блоком питания мощностью 450 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильной работы систем среднего уровня. Несмотря на свои небольшие размеры, корпус позволяет устанавливать видеокарты длиной до 320 мм и процессорные кулеры высотой до 135 мм. Это открывает простор для использования довольно мощных компонентов. Также корпус предусматривает четыре слота расширения, что дает возможность добавить необходимые карты расширения. ExeGate Mini-Tower оснащен верхним расположением блока питания, что может быть удобным для ряда пользователей. Внутри доступны два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых накопителей. Для установки оптических приводов предусмотрен один отсек 5,25 дюймов. Совокупный вес корпуса составляет всего 2,1 кг, что делает его легким и портативным, удобным для транспортировки и установки. ExeGate Mini-Tower — это отличное решение для компактных офисных систем или домашних компьютеров, где требуется баланс между функциональностью и экономией пространства.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 355 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate Mini-Tower предлагает компактное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот корпус подходит для пользователей, которым требуется надежное и удобное шасси для установки компонентов среднего уровня. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в стильный черный цвет, что обеспечивает как долговечность, так и эстетический вид, идеально вписывающийся в любой интерьер. Он оснащен блоком питания мощностью 450 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильной работы систем среднего уровня. Несмотря на свои небольшие размеры, корпус позволяет устанавливать видеокарты длиной до 320 мм и процессорные кулеры высотой до 135 мм. Это открывает простор для использования довольно мощных компонентов. Также корпус предусматривает четыре слота расширения, что дает возможность добавить необходимые карты расширения. ExeGate Mini-Tower оснащен верхним расположением блока питания, что может быть удобным для ряда пользователей. Внутри доступны два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых накопителей. Для установки оптических приводов предусмотрен один отсек 5,25 дюймов. Совокупный вес корпуса составляет всего 2,1 кг, что делает его легким и портативным, удобным для транспортировки и установки. ExeGate Mini-Tower — это отличное решение для компактных офисных систем или домашних компьютеров, где требуется баланс между функциональностью и экономией пространства.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Отзывы


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