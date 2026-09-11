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Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US)

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Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 1
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 2
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 3
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 4
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 5
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 6
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 7
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 8
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 9
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 10
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 1
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 2
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 3
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 4
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 5
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 6
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 7
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 8
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 9
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 10
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586374
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x480x440
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х28
Вес, кг.
8.75

Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US)

Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать систему, мощность которой может быть фактически любой. Вы сможете задействовать материнские платы форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Конструкцией корпуса предусмотрена возможность монтажа видеоадаптера исключительной мощности: максимально допустимая длина видеокарты равна внушительным 370 мм. Максимальная высота кулера процессора равна 160 мм. Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F не имеет в комплекте источника питания. Форм-фактор совместимых блоков питания традиционный – ATX. На передней панели корпуса расположены три 120-миллиметровых вентилятора, имеющие эффектную многоцветную подсветку. Предусмотрена возможность монтажа дополнительных вентиляторов – одного тылового и двух верхних. Вы также сможете задействовать систему жидкостного охлаждения. Корпус имеет окно из исключительно прочного закаленного стекла. Цвет модели традиционный – черный. Габаритные размеры корпуса составляют 440x210x480 мм. Масса корпуса равна 7.65 кг. Шнура питания в комплекте нет.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x480x440
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать систему, мощность которой может быть фактически любой. Вы сможете задействовать материнские платы форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Конструкцией корпуса предусмотрена возможность монтажа видеоадаптера исключительной мощности: максимально допустимая длина видеокарты равна внушительным 370 мм. Максимальная высота кулера процессора равна 160 мм. Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F не имеет в комплекте источника питания. Форм-фактор совместимых блоков питания традиционный – ATX. На передней панели корпуса расположены три 120-миллиметровых вентилятора, имеющие эффектную многоцветную подсветку. Предусмотрена возможность монтажа дополнительных вентиляторов – одного тылового и двух верхних. Вы также сможете задействовать систему жидкостного охлаждения. Корпус имеет окно из исключительно прочного закаленного стекла. Цвет модели традиционный – черный. Габаритные размеры корпуса составляют 440x210x480 мм. Масса корпуса равна 7.65 кг. Шнура питания в комплекте нет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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