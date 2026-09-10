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Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125)

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Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 1
Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 2
Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 3
Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 4
Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 5
Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 6
Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 7
Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 1
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 2
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 3
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 4
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 5
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 6
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 7
  • Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411687
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x88x200
Макс. высота процессорного кулера
60
Материал корпуса
алюминий
Места для доп. вентиляторов
боковых 1 x 60 мм или 2 x 40 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125)

Корпус CROWN CMC-170-803 [CM000003122] черного цвета с размерами 200x200x88 мм рассчитан на сборку компактных офисных и домашних компьютеров, мультимедийных систем и тонких клиентов. Устройство подключается к электросети с помощью 120-ваттного внешнего адаптера. Комплектное крепление VESA используется для настенного монтажа. Модель поставляется без вентиляторов, но их установка возможна – 1 x 60 мм или 2 x 40 мм. Корпус CROWN CMC-170-803 [CM000003122] совместим с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Высота кулера процессора не должна превышать 60 мм. В устройстве отсутствуют слоты расширения: возможность установки контроллеров, адаптеров и видеокарты не предусмотрена. Универсальное крепление предусматривает монтаж 3.5-дюймового HDD или пары 2.5-дюймовых HDD или SSD. Накопители фиксируются винтами. На заднюю панель корпуса выведены 2 порта USB для подключения клавиатуры, мыши или других устройств. Модель изготовлена из алюминия. Материал поддерживает необходимую эффективность рассеивания тепла благодаря в разы более высокой по сравнению со сталью теплопроводности.

Отзывы о товаре Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125)




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x88x200
Макс. высота процессорного кулера
60
Материал корпуса
алюминий
Места для доп. вентиляторов
боковых 1 x 60 мм или 2 x 40 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Развернуть
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус CROWN CMC-170-803 [CM000003122] черного цвета с размерами 200x200x88 мм рассчитан на сборку компактных офисных и домашних компьютеров, мультимедийных систем и тонких клиентов. Устройство подключается к электросети с помощью 120-ваттного внешнего адаптера. Комплектное крепление VESA используется для настенного монтажа. Модель поставляется без вентиляторов, но их установка возможна – 1 x 60 мм или 2 x 40 мм. Корпус CROWN CMC-170-803 [CM000003122] совместим с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Высота кулера процессора не должна превышать 60 мм. В устройстве отсутствуют слоты расширения: возможность установки контроллеров, адаптеров и видеокарты не предусмотрена. Универсальное крепление предусматривает монтаж 3.5-дюймового HDD или пары 2.5-дюймовых HDD или SSD. Накопители фиксируются винтами. На заднюю панель корпуса выведены 2 порта USB для подключения клавиатуры, мыши или других устройств. Модель изготовлена из алюминия. Материал поддерживает необходимую эффективность рассеивания тепла благодаря в разы более высокой по сравнению со сталью теплопроводности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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