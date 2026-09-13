Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black
Корпус Zalman — это современный и стильный выбор для сборки вашего персонального компьютера. Изготовленный из качественных материалов, таких как пластик, сталь и закаленное стекло, он предлагает не только впечатляющий внешний вид, но и надежную защиту компонентов вашего ПК. Корпус выполнен в классическом черном цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. С весом 6,7 кг, корпус имеет оптимальные габариты и является представителем типоразмера Midi-Tower, что позволяет разместить его как на столе, так и под ним. Zalman предлагает возможность установки материнских плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе комплектующих. Для эффективного охлаждения ваш Zalman оснащен четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм. Дополнительная система ARGB-подсветки позволяет вам создать уникальный стиль и атмосферу, которая будет соответствовать вашему вкусу. В корпусе предусмотрено нижнее расположение блока питания, что способствует улучшению вентиляции и упрощает прокладку кабелей. Возможности расширения впечатляют: вы получаете семь слотов, что позволяет добавить различные карты и расширения. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус Zalman предоставляет все необходимые решения для построения как мощной игровой системы, так и рабочей станции. Максимальная высота процессорного кулера в 160 мм и возможность установки видеокарты длиной до 400 мм позволяют использовать большинство современных и производительных решений. Zalman — это надежный и эстетически приятный выбор для людей, которые ценят качество и стиль в равной степени.
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