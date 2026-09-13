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Корпус Montech Heritage (W) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech Heritage (W) белый

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Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 1
Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 2
Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 3
Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 4
Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 5
Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 1
  • Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 2
  • Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 3
  • Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 4
  • Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 5
  • Корпус Montech Heritage (W) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714922
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 368 x 480 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый, бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х33
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Heritage (W) белый

Корпус MONTECH представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Этот Mini-Tower корпус предлагает оптимальное сочетание современного дизайна и практичности. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 400 мм, что позволяет разместить внутри даже самые крупные и производительные графические адаптеры. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и распределению веса. Корпус оснащен пятью слотами расширения, что дает возможность установить необходимые компоненты и адаптеры, обеспечивая высокую гибкость системы. Он поддерживает материнские платы формата mini-ITX и mATX, идеально подходя для строительства компактных систем. Цветовая гамма корпуса представлена в белых и бежевых тонах, придающих ему элегантный и современный вид. Окно на боковой стенке из стекла позволяет демонстрировать установленное оборудование и настраивать внутреннюю подсветку по вашему желанию. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймовых устройств, что обеспечивает необходимые возможности для установки SSD и HDD. В корпус встроены два 120 мм вентилятора, обеспечивающих превосходное охлаждение компонентов. Изготовленный из качественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, корпус MONTECH предлагает долговечность и эстетическую привлекательность. Этот корпус станет отличным выбором как для создания производительных игровых систем, так и для стильных рабочих станций.

Отзывы о товаре Корпус Montech Heritage (W) белый




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 368 x 480 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый, бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MONTECH представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Этот Mini-Tower корпус предлагает оптимальное сочетание современного дизайна и практичности. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 400 мм, что позволяет разместить внутри даже самые крупные и производительные графические адаптеры. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и распределению веса. Корпус оснащен пятью слотами расширения, что дает возможность установить необходимые компоненты и адаптеры, обеспечивая высокую гибкость системы. Он поддерживает материнские платы формата mini-ITX и mATX, идеально подходя для строительства компактных систем. Цветовая гамма корпуса представлена в белых и бежевых тонах, придающих ему элегантный и современный вид. Окно на боковой стенке из стекла позволяет демонстрировать установленное оборудование и настраивать внутреннюю подсветку по вашему желанию. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймовых устройств, что обеспечивает необходимые возможности для установки SSD и HDD. В корпус встроены два 120 мм вентилятора, обеспечивающих превосходное охлаждение компонентов. Изготовленный из качественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, корпус MONTECH предлагает долговечность и эстетическую привлекательность. Этот корпус станет отличным выбором как для создания производительных игровых систем, так и для стильных рабочих станций.
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Отзывы


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