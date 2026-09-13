Корпус Montech Heritage (W) белый
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech Heritage (W) белый
Корпус MONTECH представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Этот Mini-Tower корпус предлагает оптимальное сочетание современного дизайна и практичности. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 400 мм, что позволяет разместить внутри даже самые крупные и производительные графические адаптеры. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и распределению веса. Корпус оснащен пятью слотами расширения, что дает возможность установить необходимые компоненты и адаптеры, обеспечивая высокую гибкость системы. Он поддерживает материнские платы формата mini-ITX и mATX, идеально подходя для строительства компактных систем. Цветовая гамма корпуса представлена в белых и бежевых тонах, придающих ему элегантный и современный вид. Окно на боковой стенке из стекла позволяет демонстрировать установленное оборудование и настраивать внутреннюю подсветку по вашему желанию. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймовых устройств, что обеспечивает необходимые возможности для установки SSD и HDD. В корпус встроены два 120 мм вентилятора, обеспечивающих превосходное охлаждение компонентов. Изготовленный из качественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, корпус MONTECH предлагает долговечность и эстетическую привлекательность. Этот корпус станет отличным выбором как для создания производительных игровых систем, так и для стильных рабочих станций.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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