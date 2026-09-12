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Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black

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Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 1
Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 2
Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 3
Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 4
Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 5
Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 6
Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 1
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 2
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 3
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 4
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 5
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 6
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667021
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
219x484x422
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х49х29
Вес, кг.
6.45

Описание товара Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black

Корпус ZALMAN i3 Neo поможет собрать стильный настольный компьютер типоразмера Mid-Tower. Модель ориентирована на геймеров и их запросы: оригинальный дизайн, эффективная система охлаждения, яркая подсветка. Внутри уже находятся 4 предустановленных FRGB-вентилятора по 12 см, но пространство корпуса позволяет дополнить конструкцию другими устройствами, а также установить систему жидкостного охлаждения. На левой боковой стенке корпуса ZALMAN i3 Neo располагается окно из высокопрочного закаленного стекла на магнитах, которое открывает панорамный вид вашей сборки и обеспечивает легкий доступ к ее компонентам. Сетчатые панели предусматривают оптимальный воздушный поток для достаточной вентиляции, а магнитный фильтр защитит внутренние детали от попадания пыли.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i3 NEO ARGB ATX без БП Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
219x484x422
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN i3 Neo поможет собрать стильный настольный компьютер типоразмера Mid-Tower. Модель ориентирована на геймеров и их запросы: оригинальный дизайн, эффективная система охлаждения, яркая подсветка. Внутри уже находятся 4 предустановленных FRGB-вентилятора по 12 см, но пространство корпуса позволяет дополнить конструкцию другими устройствами, а также установить систему жидкостного охлаждения. На левой боковой стенке корпуса ZALMAN i3 Neo располагается окно из высокопрочного закаленного стекла на магнитах, которое открывает панорамный вид вашей сборки и обеспечивает легкий доступ к ее компонентам. Сетчатые панели предусматривают оптимальный воздушный поток для достаточной вентиляции, а магнитный фильтр защитит внутренние детали от попадания пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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