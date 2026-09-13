Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)
Корпус PCcooler — это стильное и функциональное решение для вашего компьютера, выполненное в форм-факторе Midi-Tower. Он отличается современным дизайном с белым цветом корпуса и боковой панелью из закаленного стекла, что позволяет не только эффективно охлаждать все компоненты, но и любоваться внутренней компоновкой. Ключевыми особенностями PcCOOLER являются два встроенных вентилятора диаметром 120 мм, обеспечивающие отличное охлаждение. Допускается установка процессорного кулера высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 400 мм, что позволяет использовать мощное оборудование внутри корпуса. Для установки дополнительных устройств предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма. Корпус также поддерживает установки блоков питания в нижней части, что способствует улучшению циркуляции воздуха и удобству кабельного менеджмента. С шестью слотами расширения и поддержкой материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, корпус предоставляет широкий выбор для апгрейда и адаптации системы под ваши нужды. Сделанный из прочных и надежных материалов – пластика, стали и стекла, корпус весит 6,7 кг. Он идеально подойдет для создания современного и эффектного компьютера с широкими возможностями индивидуальной настройки и улучшенного охлаждения. Корпус PCcooler станет отличной основой для высокопроизводительной системы, подходящей как для геймеров, так и для профессионалов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитКорпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 550 руб. 5 940 руб.1138 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 720 руб.1180 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитКорпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B)
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)