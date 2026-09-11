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Корпус Deepcool CH370 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CH370 черный

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Корпус Deepcool CH370 черный - фото 1
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 2
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 3
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 4
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 5
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 6
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 7
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 8
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 9
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 10
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 11
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 12
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 13
Корпус Deepcool CH370 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 1
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 2
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 3
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 4
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 5
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 6
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 7
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 8
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 9
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 10
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 11
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 12
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 13
  • Корпус Deepcool CH370 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568995
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x414
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х40
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Deepcool CH370 черный

Миниатюрный черный корпус DEEPCOOL CH370 станет основой вашего компьютера. Конструкция создана из пластика, стекла и стали. Это делает ее прочной. Несмотря на миниатюрные размеры, внутри корпуса найдется место для материнской платы типа Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарты длиной до 32 см и нескольких вентиляторов. Один из них уже предусмотрен в комплекте. Боковые панели крепятся на винты сзади. На фронтальной стороне корпуса DEEPCOOL CH370 расположены порты для подключения периферийных устройств. Это входы для микрофона и наушников, а также 2 разъема USB 3.2 Gen1 Type-A.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH370 черный




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x414
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрный черный корпус DEEPCOOL CH370 станет основой вашего компьютера. Конструкция создана из пластика, стекла и стали. Это делает ее прочной. Несмотря на миниатюрные размеры, внутри корпуса найдется место для материнской платы типа Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарты длиной до 32 см и нескольких вентиляторов. Один из них уже предусмотрен в комплекте. Боковые панели крепятся на винты сзади. На фронтальной стороне корпуса DEEPCOOL CH370 расположены порты для подключения периферийных устройств. Это входы для микрофона и наушников, а также 2 разъема USB 3.2 Gen1 Type-A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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