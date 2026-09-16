Корпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 ? 430 ? 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
Передняя панель: 2?120 мм, Боковая панель: 1?120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 2.0, аудио (микрофон/наушники)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х29
Вес, кг.
6.3
Описание товара Корпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN
Корпус Zalman I4 — это практичное решение формата Miditower с поддержкой плат ATX, Micro?ATX и Mini?ITX. Модель оснащена встроенным блоком питания на 500 Вт и базовой системой охлаждения с одним предустановленным вентилятором. Корпус выполнен из прочной стали и пластика, имеет строгий черный дизайн и удобные разъёмы на передней панели. Подходит для офисных и домашних сборок.
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Теги товара: 1x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Монитор
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 ? 430 ? 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
Передняя панель: 2?120 мм, Боковая панель: 1?120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 2.0, аудио (микрофон/наушники)
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Zalman I4 — это практичное решение формата Miditower с поддержкой плат ATX, Micro?ATX и Mini?ITX. Модель оснащена встроенным блоком питания на 500 Вт и базовой системой охлаждения с одним предустановленным вентилятором. Корпус выполнен из прочной стали и пластика, имеет строгий черный дизайн и удобные разъёмы на передней панели. Подходит для офисных и домашних сборок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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