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Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1)

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Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726815
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
437х235х501 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади: 1x140 мм, сверху: 3x120 мм или 2x140 мм, снизу: 3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1)

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ?? Изображения корпуса имеют иллюстративный характер. Наличие или отсутствие вентиляторов в комплекте поставки проверяйте в соответствующем параметре "Вентиляторы в комплекте". ? Корпус DeepCool CG580 WH — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Его максимальная высота процессорного кулера в 176 мм позволяет устанавливать мощные системы охлаждения, что делает его отличным выбором для геймеров и энтузиастов. ? Система вентиляции корпуса продумана до мелочей: вы можете установить до 10 вентиляторов, что обеспечивает отличное охлаждение компонентов. Возможность размещения вентиляторов как сверху, так и снизу, а также сзади, позволяет настроить оптимальный воздушный поток. ? Передняя панель из закаленного стекла придаёт корпусу элегантный вид и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты. Прозрачное окно делает его не только стильным, но и функциональным, позволяя следить за работой системы. ?? Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит, поэтому вам нужно будет выбрать его отдельно, чтобы завершить сборку. ? Корпус поддерживает материнские платы формата ATX, micro-ATX и mini-ITX, что делает его универсальным решением для различных конфигураций. Максимальная длина видеокарты в 410 мм позволяет устанавливать даже самые мощные графические решения. ? Пылевые фильтры на верхней и нижней стенках помогут сохранить внутреннее пространство чистым, что особенно важно для долгосрочной работы системы. ? DeepCool CG580 WH — это не просто корпус, а стильный и функциональный элемент вашей компьютерной сборки, который обеспечит отличное охлаждение и привлекательный внешний вид.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
437х235х501 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади: 1x140 мм, сверху: 3x120 мм или 2x140 мм, снизу: 3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ?? Изображения корпуса имеют иллюстративный характер. Наличие или отсутствие вентиляторов в комплекте поставки проверяйте в соответствующем параметре "Вентиляторы в комплекте". ? Корпус DeepCool CG580 WH — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Его максимальная высота процессорного кулера в 176 мм позволяет устанавливать мощные системы охлаждения, что делает его отличным выбором для геймеров и энтузиастов. ? Система вентиляции корпуса продумана до мелочей: вы можете установить до 10 вентиляторов, что обеспечивает отличное охлаждение компонентов. Возможность размещения вентиляторов как сверху, так и снизу, а также сзади, позволяет настроить оптимальный воздушный поток. ? Передняя панель из закаленного стекла придаёт корпусу элегантный вид и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты. Прозрачное окно делает его не только стильным, но и функциональным, позволяя следить за работой системы. ?? Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит, поэтому вам нужно будет выбрать его отдельно, чтобы завершить сборку. ? Корпус поддерживает материнские платы формата ATX, micro-ATX и mini-ITX, что делает его универсальным решением для различных конфигураций. Максимальная длина видеокарты в 410 мм позволяет устанавливать даже самые мощные графические решения. ? Пылевые фильтры на верхней и нижней стенках помогут сохранить внутреннее пространство чистым, что особенно важно для долгосрочной работы системы. ? DeepCool CG580 WH — это не просто корпус, а стильный и функциональный элемент вашей компьютерной сборки, который обеспечит отличное охлаждение и привлекательный внешний вид.
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Доставка
Отзывы


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