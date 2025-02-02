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Корпус XPG DEFENDER-BKCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG DEFENDER-BKCWW

11 Отзывы
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Корпус XPG DEFENDER-BKCWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505119
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x492x441
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х29
Вес, кг.
8.4

Описание товара Корпус XPG DEFENDER-BKCWW

Корпус ADATA XPG DEFENDER отличается стильным дизайном и функциональными возможностями, предназначенными для геймеров и энтузиастов. Он оснащен стеклянной панелью на боковой стенке, которая позволяет показать внутренние компоненты компьютера. Корпус имеет просторное внутреннее пространство для размещения большого количества компонентов. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX. Корпус оснащен системой охлаждения, которая включает 3 вентилятора диаметром 12 см. ADATA XPG DEFENDER обеспечивает простую и удобную сборку компьютера. Он имеет множество разъемов, которые позволяют легко подключать и перемещать компоненты, а также крепежные элементы для надежной фиксации. Корпус имеет множество дополнительных функций, таких как система кабельного управления, отсеки для хранения жестких дисков и SSD, а также передняя панель с портами USB и аудио.

Отзывы о товаре Корпус XPG DEFENDER-BKCWW

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Вместительный, хорошо продуваемый корпус. Удобно снимать пылевые фильтры. Места под кабель менеджмент достаточно, по крайней мере мне хватило, хотя собирал пк первый раз в жизни)) вентиляторы, на мой взгляд, тихие, правда корпус стоит под столом и обороты вертушек настроены через биос
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, красивый, удобный, строгий корпус. Порадовал вырез для доп. питания под видеокарту.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Артем В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, каждая мелочь качественная.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный корпус, удобный монтаж. Тихие, но слабые стоковые вентиляторы, для горячих систем продува не хватает.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная продуваемость и тишина комплектных вентиляторов. Много пространства для кабелей и для установки СЖО.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой корпус. Пришел целым и невредимым. Метал не совсем тонкий. Собрал в нем компьютер. Все как бы нормально, но крепления для накопителей 2.5 на корпусе очень неудобные. места много, собирать удобно.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Данил К.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус просто идеальный,большой и удобный для сборки,хорошо продувается
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, все удобно и кулеры не шумные ( мне даже сначала показалось, что они не крутятся)
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус передняя панель на магнита как и нейлоновый фильтр +нейлоновый фильтр снизу. из минусов и то только в моей сборке 1 то что кабель usb3 с верхней панельки не угловой из-за чего у меня он в натяг в остальном кайфовый корпус можно все удобно протянуть и цена достаточно вкусная тк в других местах меньше чем за 8к я его невидел
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Good Rider

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, сетки на магнитах, три кулера с 3pin разъёмом (два спереди и один на выдув), есть отсеки для hdd, присутствуют крепёжные винты и несколько пластиковых стяжек для кабельменеджмента. Стекло боковой крышки из Богемского хрусталя.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Чуть помята боковая железная крышка в месте где корпус находится в упаковке в пенопласте. Выправил пальцами рук. Всё остальное нареканий не вызвало. Металл тонковат конечно, зато корпус легкий.



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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x492x441
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG DEFENDER отличается стильным дизайном и функциональными возможностями, предназначенными для геймеров и энтузиастов. Он оснащен стеклянной панелью на боковой стенке, которая позволяет показать внутренние компоненты компьютера. Корпус имеет просторное внутреннее пространство для размещения большого количества компонентов. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX. Корпус оснащен системой охлаждения, которая включает 3 вентилятора диаметром 12 см. ADATA XPG DEFENDER обеспечивает простую и удобную сборку компьютера. Он имеет множество разъемов, которые позволяют легко подключать и перемещать компоненты, а также крепежные элементы для надежной фиксации. Корпус имеет множество дополнительных функций, таких как система кабельного управления, отсеки для хранения жестких дисков и SSD, а также передняя панель с портами USB и аудио.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Вместительный, хорошо продуваемый корпус. Удобно снимать пылевые фильтры. Места под кабель менеджмент достаточно, по крайней мере мне хватило, хотя собирал пк первый раз в жизни)) вентиляторы, на мой взгляд, тихие, правда корпус стоит под столом и обороты вертушек настроены через биос
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, красивый, удобный, строгий корпус. Порадовал вырез для доп. питания под видеокарту.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Артем В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, каждая мелочь качественная.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный корпус, удобный монтаж. Тихие, но слабые стоковые вентиляторы, для горячих систем продува не хватает.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная продуваемость и тишина комплектных вентиляторов. Много пространства для кабелей и для установки СЖО.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой корпус. Пришел целым и невредимым. Метал не совсем тонкий. Собрал в нем компьютер. Все как бы нормально, но крепления для накопителей 2.5 на корпусе очень неудобные. места много, собирать удобно.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Данил К.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус просто идеальный,большой и удобный для сборки,хорошо продувается
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, все удобно и кулеры не шумные ( мне даже сначала показалось, что они не крутятся)
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус передняя панель на магнита как и нейлоновый фильтр +нейлоновый фильтр снизу. из минусов и то только в моей сборке 1 то что кабель usb3 с верхней панельки не угловой из-за чего у меня он в натяг в остальном кайфовый корпус можно все удобно протянуть и цена достаточно вкусная тк в других местах меньше чем за 8к я его невидел
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Good Rider

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, сетки на магнитах, три кулера с 3pin разъёмом (два спереди и один на выдув), есть отсеки для hdd, присутствуют крепёжные винты и несколько пластиковых стяжек для кабельменеджмента. Стекло боковой крышки из Богемского хрусталя.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Чуть помята боковая железная крышка в месте где корпус находится в упаковке в пенопласте. Выправил пальцами рук. Всё остальное нареканий не вызвало. Металл тонковат конечно, зато корпус легкий.


Корпус XPG DEFENDER-BKCWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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