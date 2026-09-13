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Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный

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Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 1
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 2
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 3
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 4
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 5
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 6
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 7
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 8
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 9
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 10
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 11
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 12
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 13
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 14
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 15
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 16
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 17
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 1
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 2
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 3
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 4
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 5
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 6
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 7
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 8
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 9
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 10
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 11
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 12
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 13
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 14
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 15
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 16
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 17
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714861
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
Сверху: 3?120мм/2x140мм, Боковой: 3?120мм/2x140мм, Сзади: 1?120мм, Нижняя часть: 3?120мм/3.5 HDD+2x120мм/2.5 SSD+2x120мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный

Продемонстрируйте свою систему во всей красе в этом корпусе без стойки. CG530 отличается конструкцией без передней стойки, а также оснащен боковой панелью из закаленного стекла и стеклянной фронтальной панелью, за счет чего открывается полный вид на все компоненты, а система становится настоящим произведением искусства. Благодаря широкому каркасу с продуманной двухкамерной конструкцией этот корпус обеспечивает превосходную совместимость и оптимальную продуваемость. Для блока питания и жестких дисков предусмотрены отдельные воздуховоды, а за счет поддержки материнских плат с задним расположением разъемов внутреннее пространство остается безупречно чистым и аккуратным.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
Сверху: 3?120мм/2x140мм, Боковой: 3?120мм/2x140мм, Сзади: 1?120мм, Нижняя часть: 3?120мм/3.5 HDD+2x120мм/2.5 SSD+2x120мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Продемонстрируйте свою систему во всей красе в этом корпусе без стойки. CG530 отличается конструкцией без передней стойки, а также оснащен боковой панелью из закаленного стекла и стеклянной фронтальной панелью, за счет чего открывается полный вид на все компоненты, а система становится настоящим произведением искусства. Благодаря широкому каркасу с продуманной двухкамерной конструкцией этот корпус обеспечивает превосходную совместимость и оптимальную продуваемость. Для блока питания и жестких дисков предусмотрены отдельные воздуховоды, а за счет поддержки материнских плат с задним расположением разъемов внутреннее пространство остается безупречно чистым и аккуратным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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