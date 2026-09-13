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Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK)

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Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK) - фото 1
Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK) - фото 1
  • Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714917
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 х 495 х 416
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель-2 x 120 мм и 2 x 140 мм. Передняя панель-1х120
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х49х29
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK)

Корпус Montech в формате Midi-Tower — практичная основа для сборки на базе совместимых плат ATX. Чёрный корпус с передней дверью выглядит сдержанно и аккуратно, а сочетание пластика и стекла добавляет конструкции выразительности. Внутри предусмотрено достаточно места для комплектующих: максимальная длина видеокарты — 340 мм, высота процессорного кулера — до 170 мм. Семь слотов расширения позволяют гибко комплектовать систему. Для накопителей доступны 6 внутренних отсеков 2,5? и 2 отсека 3,5?. Блок питания устанавливается снизу, а за поддержание циркуляции воздуха отвечают встроенные вентиляторы: два диаметром 120 мм и один 120 мм. При весе 6,72 кг корпус остаётся удобным решением для сборки производительного домашнего или рабочего компьютера.



Теги товара: Нижнее

Отзывы о товаре Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 х 495 х 416
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель-2 x 120 мм и 2 x 140 мм. Передняя панель-1х120
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Montech в формате Midi-Tower — практичная основа для сборки на базе совместимых плат ATX. Чёрный корпус с передней дверью выглядит сдержанно и аккуратно, а сочетание пластика и стекла добавляет конструкции выразительности. Внутри предусмотрено достаточно места для комплектующих: максимальная длина видеокарты — 340 мм, высота процессорного кулера — до 170 мм. Семь слотов расширения позволяют гибко комплектовать систему. Для накопителей доступны 6 внутренних отсеков 2,5? и 2 отсека 3,5?. Блок питания устанавливается снизу, а за поддержание циркуляции воздуха отвечают встроенные вентиляторы: два диаметром 120 мм и один 120 мм. При весе 6,72 кг корпус остаётся удобным решением для сборки производительного домашнего или рабочего компьютера.


Теги товара: Нижнее
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Отзывы


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