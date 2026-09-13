Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK)
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech Air 1000 Lite черный (AIR 1000 LITE BLACK)
Корпус Montech в формате Midi-Tower — практичная основа для сборки на базе совместимых плат ATX. Чёрный корпус с передней дверью выглядит сдержанно и аккуратно, а сочетание пластика и стекла добавляет конструкции выразительности. Внутри предусмотрено достаточно места для комплектующих: максимальная длина видеокарты — 340 мм, высота процессорного кулера — до 170 мм. Семь слотов расширения позволяют гибко комплектовать систему. Для накопителей доступны 6 внутренних отсеков 2,5? и 2 отсека 3,5?. Блок питания устанавливается снизу, а за поддержание циркуляции воздуха отвечают встроенные вентиляторы: два диаметром 120 мм и один 120 мм. При весе 6,72 кг корпус остаётся удобным решением для сборки производительного домашнего или рабочего компьютера.
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Теги товара: Нижнее
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