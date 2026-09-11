Корпус Hiper PB81 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Hiper PB81 черный
Корпус HIPER – это стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Эта модель предназначена для тех, кто ценит качество и удобство в сборке системы. Корпус относится к категории комплектующих и весит 7,2 кг, что делает его прочным и устойчивым. Главные особенности корпуса HIPER включают в себя поддержку видеокарт длиной до 360 мм, что идеально подходит для современных мощных графических решений. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, обеспечивая достаточное пространство для установки эффективных систем охлаждения. Корпус выполнен из прочной стали и имеет стильный чёрный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер. Блок питания располагается в нижней части, что способствует улучшенному охлаждению и удобной организации кабелей. HIPER поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя пользователю гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрены два отсека для установки 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное пространство для хранения данных. Для улучшения вентиляции внутри корпуса предусмотрен один встроенный вентилятор размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению всей системы. Кроме того, корпус имеет 7 слотов расширения для установки дополнительных карт. В итоге, корпус HIPER – это оптимальный выбор для тех, кто ищет надежность, стиль и функциональность в одном решении.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нижнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 740 руб.1685 руб. в СплитКорпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитКорпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитКорпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нижнее, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Hiper PB81 черный