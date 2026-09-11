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Корпус Hiper PB81 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Hiper PB81 черный

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Корпус Hiper PB81 черный - фото 2
Корпус Hiper PB81 черный - фото 3
Корпус Hiper PB81 черный - фото 4
Корпус Hiper PB81 черный - фото 5
Корпус Hiper PB81 черный - фото 6
Корпус Hiper PB81 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Hiper PB81 черный - фото 1
  • Корпус Hiper PB81 черный - фото 2
  • Корпус Hiper PB81 черный - фото 3
  • Корпус Hiper PB81 черный - фото 4
  • Корпус Hiper PB81 черный - фото 5
  • Корпус Hiper PB81 черный - фото 6
  • Корпус Hiper PB81 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
6 710 руб.  8 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596494
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 468 х 438 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на передней 2x120 мм - на верхней
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Hiper PB81 черный

Корпус HIPER – это стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Эта модель предназначена для тех, кто ценит качество и удобство в сборке системы. Корпус относится к категории комплектующих и весит 7,2 кг, что делает его прочным и устойчивым. Главные особенности корпуса HIPER включают в себя поддержку видеокарт длиной до 360 мм, что идеально подходит для современных мощных графических решений. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, обеспечивая достаточное пространство для установки эффективных систем охлаждения. Корпус выполнен из прочной стали и имеет стильный чёрный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер. Блок питания располагается в нижней части, что способствует улучшенному охлаждению и удобной организации кабелей. HIPER поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя пользователю гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрены два отсека для установки 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное пространство для хранения данных. Для улучшения вентиляции внутри корпуса предусмотрен один встроенный вентилятор размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению всей системы. Кроме того, корпус имеет 7 слотов расширения для установки дополнительных карт. В итоге, корпус HIPER – это оптимальный выбор для тех, кто ищет надежность, стиль и функциональность в одном решении.

Отзывы о товаре Корпус Hiper PB81 черный




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 468 х 438 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на передней 2x120 мм - на верхней
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус HIPER – это стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Эта модель предназначена для тех, кто ценит качество и удобство в сборке системы. Корпус относится к категории комплектующих и весит 7,2 кг, что делает его прочным и устойчивым. Главные особенности корпуса HIPER включают в себя поддержку видеокарт длиной до 360 мм, что идеально подходит для современных мощных графических решений. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, обеспечивая достаточное пространство для установки эффективных систем охлаждения. Корпус выполнен из прочной стали и имеет стильный чёрный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер. Блок питания располагается в нижней части, что способствует улучшенному охлаждению и удобной организации кабелей. HIPER поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя пользователю гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрены два отсека для установки 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное пространство для хранения данных. Для улучшения вентиляции внутри корпуса предусмотрен один встроенный вентилятор размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению всей системы. Кроме того, корпус имеет 7 слотов расширения для установки дополнительных карт. В итоге, корпус HIPER – это оптимальный выбор для тех, кто ищет надежность, стиль и функциональность в одном решении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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