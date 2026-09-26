Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613092
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Описание товара Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705)
Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который станет отличным выбором для сборки мощной и эффективной системы. Он оснащен блоком питания мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильное и надежное питание компонентов. Один из особых особенностей данного корпуса - верхнее расположение блока питания, что обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внешние отсеки подходят для установки до четырех устройств формата 5.25, а внутренние отсеки позволяют разместить до пяти устройств формата 3.5, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 имеет семь слотов расширения, что позволяет установить дополнительные видеокарты или другие расширительные карты. Размещение жестких дисков осуществляется поперечно, что обеспечивает удобство при установке и обслуживании.
Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который станет отличным выбором для сборки мощной и эффективной системы. Он оснащен блоком питания мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильное и надежное питание компонентов. Один из особых особенностей данного корпуса - верхнее расположение блока питания, что обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внешние отсеки подходят для установки до четырех устройств формата 5.25, а внутренние отсеки позволяют разместить до пяти устройств формата 3.5, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 имеет семь слотов расширения, что позволяет установить дополнительные видеокарты или другие расширительные карты. Размещение жестких дисков осуществляется поперечно, что обеспечивает удобство при установке и обслуживании.
Корпус InWin Midi Tower PE689 Black 650W (6188705) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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