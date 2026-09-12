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Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie)

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Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 1
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 2
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 3
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 4
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 5
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 6
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 7
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 8
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 9
Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 1
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 2
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 3
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 4
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 5
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 6
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 7
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 8
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 9
  • Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655893
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 484 x 396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120 мм, 6 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 2.0 Type-A х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х24
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie)

ZALMAN i4 White создан для того, чтобы стать основой производительной «машины». Его сдержанный дизайн будет по достоинству оценен теми, кто выбирает лаконичные детали, не отвлекающие от работы. Фронтальная и боковая панели из металлической сетки. Внутри корпуса найдется место для материнской платы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 320 мм. В комплекте поставки предусмотрено сразу 6 вентиляторов 120 мм. Это освобождает вас от необходимости беспокоиться о своевременном охлаждении компонентов системы. Панель включения и выключения располагается сверху. Также предусмотрены всевозможные разъемы и порты для подключения сторонней техники и периферийных устройств к корпусу ZALMAN i4.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 484 x 396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120 мм, 6 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 2.0 Type-A х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
ZALMAN i4 White создан для того, чтобы стать основой производительной «машины». Его сдержанный дизайн будет по достоинству оценен теми, кто выбирает лаконичные детали, не отвлекающие от работы. Фронтальная и боковая панели из металлической сетки. Внутри корпуса найдется место для материнской платы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 320 мм. В комплекте поставки предусмотрено сразу 6 вентиляторов 120 мм. Это освобождает вас от необходимости беспокоиться о своевременном охлаждении компонентов системы. Панель включения и выключения располагается сверху. Также предусмотрены всевозможные разъемы и порты для подключения сторонней техники и периферийных устройств к корпусу ZALMAN i4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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