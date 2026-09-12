Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie)
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i4 TG без БП белый (i4 TG Whtie)
ZALMAN i4 White создан для того, чтобы стать основой производительной «машины». Его сдержанный дизайн будет по достоинству оценен теми, кто выбирает лаконичные детали, не отвлекающие от работы. Фронтальная и боковая панели из металлической сетки. Внутри корпуса найдется место для материнской платы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 320 мм. В комплекте поставки предусмотрено сразу 6 вентиляторов 120 мм. Это освобождает вас от необходимости беспокоиться о своевременном охлаждении компонентов системы. Панель включения и выключения располагается сверху. Также предусмотрены всевозможные разъемы и порты для подключения сторонней техники и периферийных устройств к корпусу ZALMAN i4.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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