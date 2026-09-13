Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC
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Характеристики
Описание товара Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC
Корпус Foxline — это стильное и компактное решение для создания миниатюрной и производительной системы. Этот корпус формата Slim-Desktop разработан для совместимости с материнскими платами mini-ITX и идеально подходит для использования в условиях ограниченного пространства. Он выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет, что обеспечивает как долговечность, так и эстетичность. Вес корпуса составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным в переноске. Встроенный блок питания мощностью 120 Вт гарантирует стабильную работу системы, а его внешнее размещение способствует дополнительному охлаждению и снижению уровня шума внутри корпуса. Корпус Foxline поддерживает установку процессорного кулера высотой до 35 мм, что позволяет использовать в сборке современные низкопрофильные решения. Внутри предусмотрен один отсек для установки 2,5-дюймового накопителя, обеспечивающий достаточно пространства для хранения данных. Данный корпус от бренда Foxline станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность, выверенный дизайн и надежность в каждом компоненте.
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