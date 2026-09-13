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Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC

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Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC - фото 1
Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC - фото 1
  • Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718584
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
55 x 200 x 212 мм
Макс. высота процессорного кулера
35
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Мощность блока питания, Вт
120
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х51х33
Вес, кг.
9.5

Описание товара Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC

Корпус Foxline — это стильное и компактное решение для создания миниатюрной и производительной системы. Этот корпус формата Slim-Desktop разработан для совместимости с материнскими платами mini-ITX и идеально подходит для использования в условиях ограниченного пространства. Он выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет, что обеспечивает как долговечность, так и эстетичность. Вес корпуса составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным в переноске. Встроенный блок питания мощностью 120 Вт гарантирует стабильную работу системы, а его внешнее размещение способствует дополнительному охлаждению и снижению уровня шума внутри корпуса. Корпус Foxline поддерживает установку процессорного кулера высотой до 35 мм, что позволяет использовать в сборке современные низкопрофильные решения. Внутри предусмотрен один отсек для установки 2,5-дюймового накопителя, обеспечивающий достаточно пространства для хранения данных. Данный корпус от бренда Foxline станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность, выверенный дизайн и надежность в каждом компоненте.



Теги товара: Сталь, Внешнее

Отзывы о товаре Корпус FoxLine FL-102-AD120-DC




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
55 x 200 x 212 мм
Макс. высота процессорного кулера
35
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Мощность блока питания, Вт
120
Развернуть
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline — это стильное и компактное решение для создания миниатюрной и производительной системы. Этот корпус формата Slim-Desktop разработан для совместимости с материнскими платами mini-ITX и идеально подходит для использования в условиях ограниченного пространства. Он выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет, что обеспечивает как долговечность, так и эстетичность. Вес корпуса составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным в переноске. Встроенный блок питания мощностью 120 Вт гарантирует стабильную работу системы, а его внешнее размещение способствует дополнительному охлаждению и снижению уровня шума внутри корпуса. Корпус Foxline поддерживает установку процессорного кулера высотой до 35 мм, что позволяет использовать в сборке современные низкопрофильные решения. Внутри предусмотрен один отсек для установки 2,5-дюймового накопителя, обеспечивающий достаточно пространства для хранения данных. Данный корпус от бренда Foxline станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность, выверенный дизайн и надежность в каждом компоненте.


Теги товара: Сталь, Внешнее
Самовывоз
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Отзывы


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