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Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)

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Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 10
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 11
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 12
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 13
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 14
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 15
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 16
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 17
Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 10
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 11
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 12
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 13
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 14
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 15
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 16
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 17
  • Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625819
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
52х48х26
Вес, кг.
6.37

Описание товара Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)

Корпус DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] предназначен для создания высокопроизводительных и мощных игровых и вычислительных систем. Он имеет прочную и надежную конструкцию, выполненную из ударопрочной стали, что позволяет защитить компоненты от различных повреждений. Корпус оснащен 4 кулерами на задней и передней панелях, которые гарантируют вентиляцию внутреннего пространства корпуса. Он также поддерживает установку системы жидкостного охлаждения для максимального снижения температуры работающих компонентов. DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] имеет съемную верхнюю крышку, которая облегчает доступ к «внутренностям» корпуса и упрощает процесс установки и замены компонентов. Также у него есть крышка для блока питания, которая скрывает лишние провода и делает внутренний вид более аккуратным и эстетичным. Конструкция имеет подсветку A-RGB, которая может быть настроена с помощью специального управляющего приложения на любой цвет и режим работы. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет красивый и функциональный корпус для своего игрового или вычислительного компьютера.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Корпус DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] предназначен для создания высокопроизводительных и мощных игровых и вычислительных систем. Он имеет прочную и надежную конструкцию, выполненную из ударопрочной стали, что позволяет защитить компоненты от различных повреждений. Корпус оснащен 4 кулерами на задней и передней панелях, которые гарантируют вентиляцию внутреннего пространства корпуса. Он также поддерживает установку системы жидкостного охлаждения для максимального снижения температуры работающих компонентов. DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] имеет съемную верхнюю крышку, которая облегчает доступ к «внутренностям» корпуса и упрощает процесс установки и замены компонентов. Также у него есть крышка для блока питания, которая скрывает лишние провода и делает внутренний вид более аккуратным и эстетичным. Конструкция имеет подсветку A-RGB, которая может быть настроена с помощью специального управляющего приложения на любой цвет и режим работы. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет красивый и функциональный корпус для своего игрового или вычислительного компьютера.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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