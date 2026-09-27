Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)
Корпус DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] предназначен для создания высокопроизводительных и мощных игровых и вычислительных систем. Он имеет прочную и надежную конструкцию, выполненную из ударопрочной стали, что позволяет защитить компоненты от различных повреждений. Корпус оснащен 4 кулерами на задней и передней панелях, которые гарантируют вентиляцию внутреннего пространства корпуса. Он также поддерживает установку системы жидкостного охлаждения для максимального снижения температуры работающих компонентов. DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] имеет съемную верхнюю крышку, которая облегчает доступ к «внутренностям» корпуса и упрощает процесс установки и замены компонентов. Также у него есть крышка для блока питания, которая скрывает лишние провода и делает внутренний вид более аккуратным и эстетичным. Конструкция имеет подсветку A-RGB, которая может быть настроена с помощью специального управляющего приложения на любой цвет и режим работы. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет красивый и функциональный корпус для своего игрового или вычислительного компьютера.
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Теги товара: Игровой корпус
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Теги товара: Игровой корпус
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