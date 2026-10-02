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Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Alseye Ai-B(Ai20025)

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Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 1
Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 2
Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 3
Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 4
Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 5
Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 1
  • Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 2
  • Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 3
  • Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 4
  • Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 5
  • Корпус Alseye Ai-B(Ai20025) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635473
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
225x485x455
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х33
Вес, кг.
9.5

Описание товара Корпус Alseye Ai-B(Ai20025)

Корпус Alseye Ai-B [Ai-B(Ai20025)] черного цвета соответствует типоразмеру Mid-Tower. Модель рассчитана на сборку игрового или универсального компьютера для дома или офиса. Совместимые форм-факторы материнских плат – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высота кулера процессора ограничена 175 мм, а длина видеокарты – 360 мм.

Отзывы о товаре Корпус Alseye Ai-B(Ai20025)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
225x485x455
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Alseye Ai-B [Ai-B(Ai20025)] черного цвета соответствует типоразмеру Mid-Tower. Модель рассчитана на сборку игрового или универсального компьютера для дома или офиса. Совместимые форм-факторы материнских плат – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высота кулера процессора ограничена 175 мм, а длина видеокарты – 360 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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