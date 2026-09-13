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Корпус Zalman P40 NAMU WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman P40 NAMU WHITE

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Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 1
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 2
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 3
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 4
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 5
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 6
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 7
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 8
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 9
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 10
Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 1
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 2
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 3
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 4
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 5
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 6
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 7
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 8
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 9
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 10
  • Корпус Zalman P40 NAMU WHITE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723139
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 492 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
Верх 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, Корзина блока питания 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2xUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P40 NAMU WHITE

Корпус ZALMAN P40 NAMU подходит для сборки игрового компьютера. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Есть пылевой фильтр для меньшего загрязнения компонентов ПК, зазоры в корпусе для прокладки кабелей за задней стенкой, вырез для кулера. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой вентилятора с управлением через ПО материнской платы, отдельной кнопки и комплектного контроллера.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P40 NAMU WHITE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 492 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
Верх 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, Корзина блока питания 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2xUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN P40 NAMU подходит для сборки игрового компьютера. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Есть пылевой фильтр для меньшего загрязнения компонентов ПК, зазоры в корпусе для прокладки кабелей за задней стенкой, вырез для кулера. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой вентилятора с управлением через ПО материнской платы, отдельной кнопки и комплектного контроллера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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