Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW)
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для создания компактной и мощной системы. Изготовленный из высококачественной стали и стекла, этот мини-тауэр корпус отличается прочностью и современным дизайном. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и чистый вид, а наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренними компонентами вашей системы. Особенностью корпуса является встроенная ARGB подсветка, которая добавит вашей сборке уникальности и позволит настроить атмосферу по вашему настроению. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX, и рассчитан на размещение процессорного кулера высотой до 180 мм, что предоставляет широкий выбор вариантов охлаждения. В корпусе предусмотрено два внутренних отсека для 2.5-дюймовых накопителей и два для 3.5-дюймовых, что обеспечивает достаточные возможности для организации хранения данных. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 390 мм, позволяя устанавливать мощные видеокарты для игр и графически интенсивных приложений. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и охлаждению компонентов. Вес корпуса составляет 6,5 кг, что позволяет легко перемещать систему в случае необходимости. Корпус XPG — это отличное сочетание дизайна, функций и возможностей для тех, кто стремится к созданию стильной и производительной сборки.
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