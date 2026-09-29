Корпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x405x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
220
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х22
Вес, кг.
5
Описание товара Корпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
Корпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x405x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
220
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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