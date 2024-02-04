Корпус Zalman Z1 Iceberg white
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman Z1 Iceberg white
Корпус ZALMAN Z1 Iceberg стильного белого цвета подойдет для создания игровой или офисной рабочей станции. Он выполнен из стали и пластика, а его панели украшены элементами безопасного закаленного стекла. Корпус поддерживает установку материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены места для установки нескольких вентиляторов, что обеспечивает достаточную прохладу для компонентов. Кроме того, имеется возможность установки водяного охлаждения. Корпус также обладает большим количеством отсеков для жестких дисков и SSD с возможностью горячей замены. На верхней панели расположены порты USB 3.0 и 2.0, а также аудиоразъемы для наушников и микрофона. Корпус ZALMAN Z1 Iceberg – выбор для тех, кто ищет качественную и стильную конфигурацию с возможностью установки большого количества компонентов.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену , хороший выбор. Все хорошо продумано , выглядит достойно, продуваемость хорошая.
Отзывы о товаре Корпус Zalman Z1 Iceberg white
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену , хороший выбор. Все хорошо продумано , выглядит достойно, продуваемость хорошая.