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Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black

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Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 1
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 2
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 3
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 4
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 5
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 6
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 7
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 8
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 9
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 1
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 2
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 3
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 4
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 5
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 6
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 7
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 8
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 9
  • Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 523105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
3 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
221x426x409
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х70х50
Вес, кг.
6.1

Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black

Корпус ZALMAN Z1 Iceberg подойдет для создания игровой или офисной рабочей станции. Он выполнен из стали и пластика, а его панели украшены элементами безопасного закаленного стекла. Корпус поддерживает установку материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены места для установки нескольких вентиляторов, что обеспечивает достаточную прохладу для компонентов. Кроме того, имеется возможность установки водяного охлаждения. Корпус также обладает большим количеством отсеков для жестких дисков и SSD с возможностью горячей замены. На верхней панели расположены порты USB 3.0 и 2.0, а также аудиоразъемы для наушников и микрофона. Корпус ZALMAN Z1 Iceberg – выбор для тех, кто ищет качественную и стильную конфигурацию с возможностью установки большого количества компонентов.

Отзывы о товаре Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
С такими наворотами сталкиваюсь впервые. Поэтому радуюсь как ребенок



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
221x426x409
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN Z1 Iceberg подойдет для создания игровой или офисной рабочей станции. Он выполнен из стали и пластика, а его панели украшены элементами безопасного закаленного стекла. Корпус поддерживает установку материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены места для установки нескольких вентиляторов, что обеспечивает достаточную прохладу для компонентов. Кроме того, имеется возможность установки водяного охлаждения. Корпус также обладает большим количеством отсеков для жестких дисков и SSD с возможностью горячей замены. На верхней панели расположены порты USB 3.0 и 2.0, а также аудиоразъемы для наушников и микрофона. Корпус ZALMAN Z1 Iceberg – выбор для тех, кто ищет качественную и стильную конфигурацию с возможностью установки большого количества компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
С такими наворотами сталкиваюсь впервые. Поэтому радуюсь как ребенок


Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black – стоимость товара 3870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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