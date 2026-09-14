Корпус Formula V Line Air Power G8 White
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Air Power G8 White
Корпус Formula представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот Midi-Tower корпус выполнен из прочной стали и представлен в элегантном белом цвете, что придаст вашему рабочему месту современный вид. Formula поддерживает форм-фактор совместимых плат mini-ITX, обеспечивая гибкость при выборе аппаратных компонентов. Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить до трёх 2.5-дюймовых накопителей и одну 3.5-дюймовую жесткую палату, что обеспечивает разнообразие для установки нужного дискового пространства. Семь слотов расширения предоставляют достаточно возможностей для добавления дополнительных карт и устройств, включая видеокарты длиной до 420 мм. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет легко взглянуть на установленные компоненты, а ARGB-подсветка создает впечатляющие визуальные эффекты и подчёркивает эстетичность вашей сборки. Корпус оснащен передней дверцей, что добавляет удобство в доступе к внутренностям и позволяет сохранять минималистичный внешний вид. Formula весит 9.96 кг, что делает его достаточно стабильным и прочным для безопасного размещения в любом уголке комнаты или офиса. Этот корпус является частью линейки аксессуаров и комплектующих от бренда Formula. Он сочетает в себе функциональность и стиль, предлагая просторные возможности для создания мощной системы в сдержанном и изысканном исполнении.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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