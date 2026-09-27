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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS)

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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625862
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
180
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
140
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х22
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS)

Корпус ExeGate EXEGATE представляет собой компактное и стильное решение для сборки систем в форм-факторе Mini-Tower. Этот корпус предназначен для установки материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что делает его отличным выбором для создания компактных и функциональных систем. Основные характеристики корпуса ExeGate EXEGATE включают в себя встроенный 600-ваттный блок питания, что обеспечивает надежное электропитание для всех компонентов системы. Корпус также оснащен одним встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению внутренних компонентов. Корпус изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете, что обеспечивает его долговечность и элегантный внешний вид. Для любителей ярких акцентов в дизайне корпуса предусмотрена RGB-подсветка, добавляющая современности вашему ПК. ExeGate EXEGATE поддерживает установку процессорных кулеров с максимальной высотой до 140 мм и видеокарт длиной до 180 мм, что позволяет установить достаточно производительное оборудование в компактном пространстве. Корпус также предоставляет 4 слота расширения для установки дополнительных карт. Блок питания в корпусе располагается в верхней части, что облегчает процесс подключения кабелей. Однако в корпусе отсутствует встроенный кард-ридер. При весе всего 3,3 кг этот корпус является легким и удобным в транспортировке. Корпус ExeGate EXEGATE — это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и компактное решение для своего ПК с акцентом на энергоэффективность и стильный внешний вид.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
180
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
140
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate EXEGATE представляет собой компактное и стильное решение для сборки систем в форм-факторе Mini-Tower. Этот корпус предназначен для установки материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что делает его отличным выбором для создания компактных и функциональных систем. Основные характеристики корпуса ExeGate EXEGATE включают в себя встроенный 600-ваттный блок питания, что обеспечивает надежное электропитание для всех компонентов системы. Корпус также оснащен одним встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению внутренних компонентов. Корпус изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете, что обеспечивает его долговечность и элегантный внешний вид. Для любителей ярких акцентов в дизайне корпуса предусмотрена RGB-подсветка, добавляющая современности вашему ПК. ExeGate EXEGATE поддерживает установку процессорных кулеров с максимальной высотой до 140 мм и видеокарт длиной до 180 мм, что позволяет установить достаточно производительное оборудование в компактном пространстве. Корпус также предоставляет 4 слота расширения для установки дополнительных карт. Блок питания в корпусе располагается в верхней части, что облегчает процесс подключения кабелей. Однако в корпусе отсутствует встроенный кард-ридер. При весе всего 3,3 кг этот корпус является легким и удобным в транспортировке. Корпус ExeGate EXEGATE — это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и компактное решение для своего ПК с акцентом на энергоэффективность и стильный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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