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Корпус Formula Crystal Z1 белый (CRYSTAL Z1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula Crystal Z1 белый (CRYSTAL Z1)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
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  • Корпус Formula Crystal Z1 белый (CRYSTAL Z1) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675150
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
212x487x346
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Formula Crystal Z1 белый (CRYSTAL Z1)

Корпус Formula V Line Crystal Z1 – модель в компактном форм-факторе Mid-Tower с размерами 346x212x487 мм, которая поддерживает размещение видеокарты длиной до 330 мм и процессорного кулера высотой 165 мм. Если вы отдаете предпочтение системе жидкостного охлаждения, то в это устройство можно установить СЖО с радиатором 120 мм. Чтобы сборку с включенной подсветкой было лучше видно, боковая стенка корпуса Formula V Line Crystal Z1 предусматривает прозрачное окно из закаленного стекла. Для улучшенной циркуляции потоков воздуха и аккуратного кабель-менеджмента модель поддерживает прокладку кабелей за задней стенкой.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z1 белый (CRYSTAL Z1)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
212x487x346
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula V Line Crystal Z1 – модель в компактном форм-факторе Mid-Tower с размерами 346x212x487 мм, которая поддерживает размещение видеокарты длиной до 330 мм и процессорного кулера высотой 165 мм. Если вы отдаете предпочтение системе жидкостного охлаждения, то в это устройство можно установить СЖО с радиатором 120 мм. Чтобы сборку с включенной подсветкой было лучше видно, боковая стенка корпуса Formula V Line Crystal Z1 предусматривает прозрачное окно из закаленного стекла. Для улучшенной циркуляции потоков воздуха и аккуратного кабель-менеджмента модель поддерживает прокладку кабелей за задней стенкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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